Mauá recebeu ações do projeto “Biblioteca da Diversidade”

Nos dias 24,25,27,28,29 de junho, os alunos das instituições públicas de Mauá/SP receberam ações do projeto “Biblioteca da Diversidade”. Ao todo, cerca de 200 crianças de 6 a 12 anos foram beneficiadas.

As ações tiveram o objetivo de viabilizar a formação aos professores, para conduzir pautas construtivas sobre os povos indígenas e culturas afro-brasileiras.

Foram doadas estruturas com 80 livros literários infantis, incluindo temas da cultura afro-brasileira, bem como 5 títulos impressos em braile. Também foram ofertados 50 jogos e brinquedos educativos, bem como um acervo de materiais artísticos (papéis, lápis, canetinhas, etc).

O projeto contou com intérpretes de Libras e um monitor, que auxiliou o público no espaço e também orientou os participantes com deficiências físicas, visuais ou espectros, síndromes ou doenças que geram limitações.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Biblioteca da Diversidade” tem a produção da Scorsolino Produções, apoio da Altia e Komedi, com patrocínio da Chevron Oronite, e realização do Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

Instituições que receberam as apresentações:

Associação Tryade, Associação Chácara das Flores, Associação Amigo é Para Essas Coisas, Associação Estrela Azul e Associação Casa do Senhor

