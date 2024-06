Mauá recebe visita do Secretário Nacional de Assistência Social, André Quintão

Mauá recebeu nesta sexta-feira (28/06), a visita do Secretário Nacional de Assistência Social, André Quintão. Ele foi recepcionado pela vice-prefeita, Celma Dias, e pela secretária municipal de Assistência Social, Xênia Sousa Díspore. O roteiro da passagem do representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome pela cidade, incluiu visitas em equipamentos que compõem o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e a participação da cerimônia de posse do Conselho Gestor da Assistência Social. Mauá é a primeira cidade do estado de São Paulo a adotar um modelo de sucesso semelhante ao implantado na área da saúde.

“Vim conhecer esse trabalho exemplar que busca fortalecer o SUAS em Mauá. Nós temos esse imenso desafio, sob orientação do presidente Lula, para garantir ao cidadão, o acesso a direitos básicos. Mauá segue todas as normas e as regulações sempre buscando colocar o ser humano em primeiro lugar. E agora apresentam essa iniciativa, absolutamente inovadora e pioneira, com a criação do Conselho Gestor. Ou seja, além do serviço socioassistencial bem ofertado para a população, é importante que as pessoas atendidas participem da formulação, do controle, que opine para fortalecer ainda mais o SUAS, junto dos trabalhadores, trabalhadoras, com gestores e gestoras e as entidades que fazer parte da rede de proteção social”, afirmou André Quintão.

Durante sua visita, André Quintão também conheceu de perto importantes centros de assistência social na cidade, incluindo o CRAS Zaira, o CRAS Macuco e o Centro Pop, (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua). Esses locais desempenham um papel vital no suporte e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo serviços essenciais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Mauá. A rede do SUAS na cidade é composta por oito CRAS, dois CREAS e o Centro Pop, além de entidades.

“Temos muito orgulho de receber o André aqui, e mostrar o que estamos desenvolvendo na área social do município. E, também para apresentar as nossas necessidades para avançar ainda mais com esse trabalho, com o apoio do Governo Federal, e consolidar de vez a atuação da rede do SUAS em Mauá”, comentou a vice-prefeita, Celma Dias.

A última agenda do Secretário Nacional de Assistência Social em Mauá foi a posse do Conselho Gestor da Assistência Social. Mauá é a primeira cidade do estado de São Paulo a adotar um colegiado de participação popular, consultivo e permanente, sem remuneração, que contribui para o planejamento e gestão. Além disso, facilitam a interlocução com a comunidade do entorno de cada serviço e fomentam a participação comunitária. Uma outra tarefa é a de fiscalizar a execução de políticas públicas afins. Mauá já tem experiências bem-sucedidas em 37 conselhos gestores que atuam em serviços de saúde.

“A consolidação da assistência social é um pilar fundamental para o desenvolvimento humano e o fortalecimento da nossa sociedade. Em Mauá, estamos comprometidos em garantir que cada cidadão tenha acesso aos serviços e recursos necessários para uma vida digna e segura, aliando a participação popular com a criação do Conselho Gestor. A presença do Secretário Nacional de Assistência Social, André Quintão, em nossa cidade reforça a relevância deste compromisso”, finalizou a secretária municipal de Assistência Social, Xênia Sousa Díspore.