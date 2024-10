Mauá recebe visita de chineses do Condado de Deqing

A vice-prefeita de Mauá, Celma Dias, recebeu nesta sexta-feira (18/10), no Gabinete do Prefeito, uma delegação composta por cinco chineses liderada pelo presidente do Comitê do Condado de Deqing da Conferência Consultiva do povo chinês, Chen Yiping.

A delegação veio ao Brasil com o objetivo de trocar informações sobre meio ambiente e o desenvolvimento da indústria de informação geoespacial, entre outros assuntos. A visita a Mauá foi indicação da Associação Comercial do Estado de São Paulo, devido ao perfil industrial da cidade e similaridade em tamanho e população com o condado de Deqing.

Os chineses demonstraram interesse em intermediar a negociação para abertura de filiais de indústrias de Deqing em Mauá, em especial do setor têxtil. A indústria farmacêutica é outro forte segmento no condado.

A secretária-adjunta de Desenvolvimento Econômico de Mauá, Vera Scudeiro, apresentou o perfil industrial do município na produção de produtos químicos, gás, plástico e, nos últimos anos, também no setor de logística, devido ao fácil acesso às principais rodovias, portos e aeroportos. “Mauá está em fase de expansão. Estamos nos preparando para receber novos investimentos”, afirmou.

Também participaram da reunião, a primeira-dama Fernanda Oliveira, a secretária de Governo Mariangela Secchi, o superintendente da Sama (Saneamento Básico de Mauá) Marcelo Augusto de Oliveira, o Secretário de Meio