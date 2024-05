Mauá recebe as novas vacinas contra a Covid

A partir desta terça-feira, as 23 Unidades Básicas de Saúde de Mauá passam a contar com as vacinas contra a Covid, produzidas pela Moderna Farmacêutica, que foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes são aplicados de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. As Unidades Magini, Flórida e Zaíra 2 vacinam até as 20h. Todos que forem se vacinar, devem apresentar documento com foto (RG ou CNH), número do CPF e carteirinha de vacinação, no caso de já ter recebido alguma dose.

A população a ser vacinada são as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme calendário vacinal vigente, e os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde, a saber: idosos, imunocomprometidos, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas privadas de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua e trabalhadores da área da saúde.

Além dos grupos citados, quem ainda não recebeu nenhuma vacina, com idade entre 5 e 59 anos e não iniciaram o ciclo vacinal contra o coronavírus, poderá receber esse novo imunizante.

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid, em 19 de janeiro de 2021, a Secretaria de Saúde de Mauá já aplicou 1.324.245 doses.