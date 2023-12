Mauá recebe 50 novos ônibus para o transporte coletivo municipal

Foram apresentados na manhã desta terça-feira (05/12), os 50 novos ônibus que farão parte da frota do transporte coletivo municipal. O evento foi realizado no estacionamento de funcionários da Prefeitura. Os veículos dos modelos 2023 e 2024 substituirão outros fabricados em 2016. Com isso, a idade média da frota será de três anos e meio. As trocas ocorrerão, gradativamente, a partir da próxima semana, pois todos passarão por vistoria da secretaria de Mobilidade Urbana.

“Com a chegada desse ônibus, passamos a ter uma das frotas mais renovadas da região. Esses veículos com certeza trarão mais conforto para a nossa população. Com muito trabalho e dedicação, estamos transformando todas as áreas de Mauá, e no transporte público não poderia ser diferente”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

Ao todo são 30 veículos de grande porte e 20 de médio porte. Todos os modelos são fabricados pela Mercedes-Benz, com carroceria Marcopolo, dentro do sistema Euro 6. Essa regulamentação foi criada na União Europeia, que determina normas de emissão de poluentes para motores a diesel. Essas regras vigoram no Brasil desde janeiro de 2023. A estimativa é que a emissão de poluentes seja reduzida em cerca de 75%.

Em terras brasileiras, o sistema Euro 6 também é conhecido como a oitava fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores). Quem regulamenta essas ações é o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Além disso, todos os veículos são acessíveis para deficientes, equipados com poltronas confortáveis, Wi-Fi grátis, tomadas USB para recarregar celulares, rastreamento por GPS e climatização e suspensão a ar (no caso dos veículos de grande porte). O investimento total da Suzantur, concessionária do serviço, é de R$ 37,5 milhões.

A aquisição está dentro do programa de renovação de frota do Governo Federal. O programa estabelece um mecanismo de desconto para facilitar a compra de veículos mais sustentáveis por autônomos e pessoas jurídicas. Além de aquecer o mercado automotivo e manter funcionando a cadeia produtiva do setor, o programa contribui para colocar em circulação veículos com mais eficiência energética e, portanto, menos poluentes.