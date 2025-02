Mauá realiza mais ações de prevenção contra a Dengue

A Prefeitura de Mauá tem reforçado as medidas de prevenção contra a Dengue e outras arboviroses, como Zika, Chikungunya e Febre Amarela. Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias percorreram diversas ruas e avenidas do território 5, que abrange as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Kennedy, São João e Santista, distribuindo materiais informativos e orientando a população.

As ações ocorreram em vias estratégicas, como as ruas Brasil, Itapark, Américo Tornero e Barão de Mauá, além da Praça do Jardim Maringá. A concentração principal aconteceu na Praça do Maringá. O objetivo é conscientizar os moradores sobre a importância de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti e reforçar as ações preventivas.

Apesar de Mauá não enfrentar um surto de Dengue, a cidade registrou 39 casos confirmados até o momento. Para evitar o aumento desses números, a Prefeitura tem intensificado o monitoramento e as ações preventivas.

Capacitação e vacinação

No último dia 24, os Agentes Comunitários de Saúde passaram por uma capacitação para reforçar as principais informações a serem compartilhadas com a comunidade. Além disso, a Prefeitura também tem realizado busca ativa de faltosos para a vacinação contra a Dengue, tanto para a primeira quanto para a segunda dose. O imunizante está disponível nas 23 UBSs do município e é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com intervalo de três meses entre as doses.

Mutirões e medidas de prevenção

Ao longo de 2024, a Prefeitura já realizou oito mutirões para eliminar criadouros do mosquito e intensificou as visitas a imóveis e comércios. Foram cerca de 400 mil inspeções para identificar e eliminar possíveis focos do Aedes aegypti.

Os agentes de endemias também realizam bloqueios de transmissão em um raio de 200 metros nos locais onde há casos suspeitos de Dengue. Os moradores são orientados a adotar medidas como:

• Eliminar água parada em vasos de plantas, pratinhos e calhas;

• Manter caixas d’água tampadas;

• Colocar telas nos ralos;

• Secar pneus e protegê-los da chuva;

• Escovar os pratos dos pets e trocar a água semanalmente;

• Manter piscinas limpas e com água tratada.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Mauá reforça seu compromisso com a saúde pública e o combate ao Aedes aegypti, promovendo um ambiente mais seguro para toda a população.