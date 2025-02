Mauá realiza atividades de cuidados e adoção para animais de estimação

A partir desta quinta-feira (20) e até o próximo domingo (23), a Prefeitura de Mauá está promovendo uma série de atividades voltadas ao cuidado e bem-estar dos animais da cidade. As iniciativas incluem palestras educativas, adoção de pets e um mutirão de castração gratuito.

Palestras educativas

Na noite de ontem (20/02), duas palestras foram realizadas na Escola Estadual Afonso Paschotte, no Jardim Rosina. Ministradas pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente e do Centro de Proteção Animal (CPA), as palestras abordaram o tema “Cuidados com os Pets e a Importância da Castração“. Os especialistas destacaram a relevância do procedimento para o controle populacional de animais e para a prevenção de doenças.

Esses encontros também servem como preparação para a chegada do Castramóvel, unidade móvel de esterilização de cães e gatos, que estará estacionada no domingo em frente à EMEI Lysiane Pereira Galvão, localizada na Vila Magini.

Evento de Adoção de Cães e Gatos – “Leve Amor para Casa”

No sábado (22/02), das 10h às 16h, moradores de Mauá terão a oportunidade de adotar um animal de estimação e proporcionar um lar cheio de amor. O evento “Leve Amor para Casa” busca incentivar a adoção responsável e oferecer um novo começo para os bichinhos resgatados.

• Data: 22/02/2025

• Horário: 10h às 16h

• Local: COPAFER, Av. Comendador Wolthers, 142 – Capuava

Castramóvel

No domingo (23/02), o Castramóvel estará disponível para a castração gratuita de cães e gatos, previamente cadastrados. O atendimento ocorrerá das 8h às 16h e tem como objetivo o controle populacional e a melhoria da saúde dos animais.

• Data: 23/02/2025

• Horário: 8h às 16h

• Local: EMEI Lysiane Pereira Galvão, Rua da Pátria, 449 – Vila Magini

Em Mauá, os interessados em realizar a castração do seu pet devem realizar a inscrição no CPA. Os munícipes que tiverem interesse em castrar seu pet gratuitamente precisam fazer o cadastro no Centro de Proteção Animal. É necessário levar documento de identificação e comprovante de residência (cópias e originais).

A Prefeitura vem realizando as cirurgias periodicamente no Centro de Proteção Animal. O endereço é Rua Almirante Tamandaré, 191, Vila Bocaina.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone (11) 4512-7489.

Maus-tratos a animais é crime e dá cadeia. Denúncias podem ser feitas pelo número de atendimento ao munícipe da Prefeitura de Mauá, telefone (11) 4512-7661.