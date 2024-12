Mauá realiza 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente com sucesso

No último sábado (30/11), a cidade de Mauá viveu um marco histórico com a realização da 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente (CMMA). Com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”, o evento, promovido pela Prefeitura de Mauá por meio da Secretaria de Meio Ambiente, reuniu cerca de 200 participantes na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, na Vila Noêmia.

O sucesso da 1ª CMMA reafirma o protagonismo do município no enfrentamento das mudanças climáticas e celebra os 70 anos de Mauá, completados em dezembro, com um olhar atento ao futuro e à preservação do meio ambiente.

“Mauá avançou significativamente na área de saneamento básico, tornando-se referência nacional. Conseguimos reduzir drasticamente o despejo de esgoto nos córregos da cidade, especialmente no Rio Tamanduateí, cuja preservação é essencial, já que suas nascentes estão em nosso município. Agora, nossa meta é ir além. A Conferência será uma oportunidade para identificar novas ações e estratégias que nos permitam continuar avançando. É importante reforçar que cuidar do meio ambiente é um compromisso de todos. Não é apenas uma responsabilidade dos gestores públicos, mas um dever que precisa ser compartilhado por toda a comunidade e a sociedade como um todo,” declarou o prefeito Marcelo Oliveira.

Com relação ao avanço dos serviços de esgotamento sanitário, segundo a BRK, concessionária responsável pelos serviços em Mauá, a cidade se destaca na região Metropolitana de São Paulo por ter atingido os índices de 91% de tratamento e 95% de coleta de esgoto. A cidade alcançou 10 anos antes as metas do Novo Marco do Saneamento que preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros deverão ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto. A empresa ressalta que há pouco mais de duas décadas, a cidade contava com o indicador de 77% de coleta e o índice de tratamento do efluente era de 0%, ou seja, Mauá não tratava seu esgoto. O município tem sido apontado, seguidamente, como referência pelo Instituto Trata Brasil.

O secretário de Meio Ambiente Helcio Silva destacou que a natureza tem dado sinais de que mudanças precisam ser realizadas o quanto antes. “É necessário pensar e por em prática ações que possam mitigar os possíveis danos que as cidades possam sofrer com os efeitos das mudanças climáticas, por isso vemos essa Conferência como um passo fundamental”, comentou.

Ampla participação e engajamento coletivo



Com inscrições abertas ao público e grande adesão, a conferência contou com uma presença significativa, mantendo aproximadamente 90% dos inscritos do início ao fim. Ao longo do evento, os participantes puderam contribuir com ideias e debater soluções para fortalecer as políticas climáticas e ambientais do município.

Ao final, foram eleitos 10 delegados que representarão Mauá na Conferência Estadual do Meio Ambiente, prevista para dezembro. A composição dos delegados incluiu representantes do poder público, do setor privado e da sociedade civil, garantindo a diversidade, com atenção especial às cotas para povos originários, população negra e mulheres.

Debates e eixos temáticos



O evento foi estruturado em cinco eixos temáticos:

• Mitigação das mudanças climáticas;

• Adaptação e preparação para desastres ambientais;

• Transformação ecológica;

• Justiça climática;

• Governança e educação ambiental.

Especialistas renomados enriqueceram as discussões, como o professor Ronaldo de Morais, diretor do programa Bioparque Macuco, que visa a manutenção de um mantenedor de fauna silvestre, por meio de ações educativas e culturais. e o ambientalista Ariel Milani Martine, professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Tem experiência na área de Zoologia, com ênfase em Reconstruções paleontológicas , que abordaram temas como extinção de espécies e biodiversidade. A professora Roberta de Assis Maia, Coordenadora do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da Universidade Federal do ABC (NEA-UFABC), trouxe reflexões sobre os desafios das mudanças climáticas em escala global.

Reconhecimento e apoio institucional



A conferência recebeu elogios do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que destacou a iniciativa como um exemplo inspirador para outras cidades da região. Larissa Barros, coordenadora da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, celebrou o evento como um modelo para ampliar o engajamento climático no país.

Propostas e perspectivas futuras



Ao final do evento, foram sistematizadas 10 propostas prioritárias, que serão apresentadas nas próximas etapas da conferência estadual e, posteriormente, na conferência nacional. Entre as principais demandas estão ações voltadas para mitigação climática e justiça ambiental, refletindo o compromisso de Mauá com a sustentabilidade e a transformação ecológica.