Mauá Racing Fórmula, é a 1ª equipe brasileira a ocupar pódio nos EUA no Fórmula SAE International na categoria Engineering Design

A equipe Mauá Racing Fórmula, do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), foi destaque no Fórmula SAE International, em Michigan, nos Estados Unidos. Com bons resultados e desempenho na competição, a equipe obteve o 1° lugar na prova de engineering design e o 7º na classificação geral – marco inédito entre as equipes brasileiras.

O Formula SAE International é uma competição de Engenharia que desafia estudantes universitários a projetar, construir e colocar em prática os próprios carros de corrida. Na etapa de Michigan, a principal da categoria no mundo, estavam presentes 118 equipes de diferentes países.

Entre os desafios, a Mauá Racing passou por provas de segurança, apresentação do projeto, aceleração, entre outras, e, com o alto desempenho, conquistou a 1ª colocação da prova mais importante e de maior prestígio da competição: o Design de Engenharia.

Em duas etapas distintas, com mais de cinco horas de avaliação por juízes com vasta experiência na indústria, a equipe provou que o protótipo do IMT possui a melhor concepção e práticas de Engenharia da competição. No processo, houve a participação de 21 alunos e dois orientadores da Mauá.

“Ficamos muito honrados por ter conquistado esses resultados na maior competição de Fórmula SAE do mundo e, principalmente, por ganhar a parte de Design, que é algo que todos buscam, pois é a prova de que seu projeto de Engenharia é o melhor. Nenhum brasileiro tinha alcançado isso e a comunidade toda de Fórmula SAE está muito feliz com essa conquista para o Brasil”, celebra o coordenador das equipes de competições Baja, H2 e Fórmula SAE do Instituto Mauá de Tecnologia, Willian Kurilov.

“Foi um resultado fantástico. Nós alcançamos o que queríamos, estar entre o Top 10, e fomos além, conquistando a 1ª colocação na prova mais importante da competição. Isso tudo só foi possível com muito esforço e trabalho em equipe”, finaliza o coordenador.