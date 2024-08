Mauá prorroga prazo para regularização de débitos fiscais

A Prefeitura de Mauá, por meio da Câmara de Conciliação de Débitos Fiscais, prorrogou o prazo para que contribuintes possam renegociar débitos fiscais inscritos em dívida ativa do município, vencidos até 31/12/2023. Os acordos poderão ser feitos, até 13 de setembro, na Central de Dívida Ativa, localizada no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. O edital com as regras e detalhes pode ser consultado em: https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=44797.

Não são passíveis de renegociação os débitos de multa de trânsito, Simples Nacional e com a Autarquia de Saneamento e Serviços do Município de Mauá (SAMA), além de débitos originários de decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ressarcimento ao Erário.

Estão disponíveis para renegociação as seguintes condições:

• Pagamento à vista: Desconto de 100% em juros e multas.

• Pagamento em até 12 parcelas: Desconto de 80% em juros e multas.

• Pagamento em até 24 parcelas: Desconto de 60% em juros e multas, mediante o pagamento de um valor de entrada que corresponda a, no mínimo, 20% do total efetivamente parcelado.



Documentos Necessários para Acordo/Parcelamento

Pessoa Física

• RG e CPF;

• Comprovante de residência (com data de emissão não superior a 6 meses).

• cópia do documento hábil a comprovar o vínculo com o débito



Pessoa Jurídica:

• Do Sócio: RG, CPF e Contrato Social ou Estatuto Social da empresa;

• CNPJ;

• Comprovante de residência (com data de emissão não superior a 6 meses).

• cópia do documento hábil a comprovar o vínculo com o débito



Por Procuração/Representante Legal:

• Do Procurador: RG e CPF;

• Contrato Social ou Estatuto Social da empresa;

• CNPJ;

• Comprovante de residência (com data de emissão não superior a 6 meses);

• Procuração

• cópia do documento hábil a comprovar o vínculo com o débito



O Paço Municipal de Mauá fica na avenida João Ramalho, 205, Vila Noêmia. O telefone para tirar dúvidas ou obter outros esclarecimentos é: (11) 4210-2744.