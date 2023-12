Mauá promove o último “Escola Aberta” de 2023

Neste final de semana será realizada a última edição do “Escola Aberta”, da Prefeitura de Mauá, em 2023. No sábado (16/12) e domingo (17/12), das 9h às 15h, muitas atividades estão garantidas nas oito escolas municipais que integram o programa. Neste mês de dezembro, estão sendo oferecidas oficinas formativas de grafitti, e os interessados devem fazer inscrições antecipadas, no link https://www.escolaabertamaua.com. Neste sábado (02/12), a aula será na escola Carolina Moreira da Silva, no Jardim Oratório. E, no domingo, será na EM Patrícia Martinelli Panigalli, no Jardim Elizabeth.

Desde o lançamento do “Escola Aberta”, no começo de junho deste ano, mais de 36 mil atendimentos já foram realizados. Entre as mais variadas atividades esportivas e culturais oferecidas em todas as edições do programa, estão coreografias do Tik Tok e Flahsback, capoeira, dança circular, ginástica funcional, teatro, jogos teatrais, esportivos e musicalização.

Após a pausa para as festas de final de ano, o “Escola Aberta”, desenvolvido pela Prefeitura, por meio da secretaria de Educação, em parceria com a Associação Tryade, retorna em 06 de janeiro de 2024. A programação pode ser consultada no site: https://www.escolaabertamaua.com/.

Veja as escolas participantes do projeto:

• E.M. Maria Rosemary de Azevedo (Av. Presidente Castelo Branco, 2737, Jardim Zaíra);

• E.M. Terezinha Leardini Branco (Av. Presidente Castelo Branco, 1884 – Jardim Zaíra);

• E.M. Profª Neuma Maria da Silva (Estrada Adutora do Rio Claro, 1115 – Jardim Paranavaí);

• E.M. Carolina Moreira da Silva (R. Natal, 79 – Jardim Oratório);

• E.M. Tânia Geraldo de Campos Silva (Rua Francisco Jardim, 96 – Vila Assis Brasil);

• E.M. Cora Coralina (R. São João, 876 – Núcleo Cincinato Braga);

• E.M. Profª Patricia Martinelli Ferreira Panigalli (Rua Pernambuco, 174, Jardim Elizabeth);

• E.M. Alberto Betão Pereira Justino (Rua Montevidéu, 814, Parque das Américas).