Mauá promove inclusão social por meio do projeto “Manobrando no Parque”

Nesta segunda-feira (09/12), o Ginásio Celso Daniel foi palco de mais uma ação que simbolizou o compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, o prefeito Marcelo Oliveira, acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Oliveira e da secretária de Assistência Social, Xênia Sousa Díspore, entregou skates, coletes e equipamentos aos participantes do projeto “Manobrando no Parque“.

A iniciativa, resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Mauá, a AMAB (Associação Mauaense dos Amigos do Basquete) e o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), beneficia jovens de diversas idades, incluindo crianças com alguma deficiência. As aulas acontecem no Parque da Juventude e utilizam o esporte como ferramenta para promover o desenvolvimento físico, social e educacional dos participantes.

O “Manobrando no Parque” atende até 75 jovens em cinco turmas de 15 alunos. Para incentivar a dedicação, cada participante recebe um kit de skate semiprofissional, após um mês de curso, desde que apresente bom desempenho escolar. Essa iniciativa reforça o compromisso com a educação, alinhando esporte e aprendizado.

Esporte como vetor de transformação

Durante a cerimônia, o prefeito destacou o impacto do projeto: “O Manobrando no Parque é mais do que um programa esportivo. É um exemplo de como o esporte pode transformar vidas, promovendo inclusão e igualdade de oportunidades para todos os nossos jovens,” declarou Marcelo Oliveira.

Os alunos participantes receberam skates e equipamentos de segurança, que serão fundamentais para a prática do esporte com segurança e qualidade. O projeto também busca incentivar a convivência em grupo, o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas.

Inclusão e cidadania

Além de promover a prática esportiva, o Manobrando no Parque reforça o compromisso da cidade com a inclusão. Segundo Fernanda Oliveira, o projeto foi idealizado e sonhado em 2021, e neste ano foi concretizado a uma verba do CMDCA, com o apoio da Secretaria de Assistência Social, por meio das políticas de proteção social. Foi realizado um chamamento público, e a equipe se dedicou para transformar esse sonho em realidade com muito êxito.

Para Fernanda Oliveira, o projeto tem um papel essencial no apoio às famílias e no desenvolvimento dos jovens: “Sabemos que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. O skate, em especial, promove desenvolvimento físico, equilíbrio, crescimento social e educacional, além de inclusão. No projeto, acolhemos crianças com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. Eu estive conversando com a mãe de uma criança que está fazendo as aulas, e ela falou, o skate é maravilhoso porque ajuda o meu filho a trazer o equilíbrio, que é muito importante para quem tem autismo. É realmente um projeto transformador, e por isso abraço essa causa com todo o meu coração,” complementou.

Visão e engajamento social

De acordo com a secretária de Assistência Social, Xênia Sousa Díspore, em 2021, quando a gestão assumiu, o investimento na área social praticamente não existia na cidade. A gestão anterior devia para as entidades e não tinha condições de aplicar os recursos disponíveis. “Nossa equipe da assistência social realizou um grande esforço para viabilizar esse chamamento (que gerou o Manobrando no Parque), que era um desejo desde o início da gestão: a distribuição de recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA) diretamente para as entidades, permitindo que elas implementem projetos nos territórios. Esses projetos têm como objetivo garantir a proteção, o engajamento e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes”, explicou Xênia.

Ela lembrou ainda que, além da AMAB, mais sete organizações foram contempladas com recursos do FMCA. “Isso evidencia a responsabilidade da assistência social em utilizar a verba pública de forma correta e eficiente, beneficiando as camadas sociais que mais necessitam de proteção”, finalizou.