Mauá promove a semana de mobilização para combater doenças causadas por mosquitos

Uma concentração de esforços por parte da Prefeitura e da sociedade civil está empenhada nas atividades da Semana de Mobilização para Controle de Arboviroses, que são doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, como o Aedes aegypti. Exemplos disso são a dengue, zika e chikungunya.

Desde segunda-feira (27/11), ações educativas são realizadas em escolas do município, com alunos a partir dos 7 anos de idade. O objetivo é conscientizar e orientar desde cedo, o que pode ser feito para prevenir. Mais de 600 pessoas, incluindo trabalhadores da educação receberam orientações.

A programação da Semana inclui atividades lúdicas e exposição de maquetes na Escola Municipal José Tomaz Neto, nesta quinta-feira (30), entre 9h e 16h. A empresa BRK programou uma roda de conversa na sexta-feira (1º), às 7h30. Já no sábado (2) será celebrado o Dia D, na Vila Vitória, com visitas casa a casa feitas por agentes comunitários de endemias, além de ações educativas na própria unidade de saúde.

Ao longo de todo o ano, os agentes de controle de endemias da Gerência de Zoonoses fazem vistorias em imóveis e orientam sobre as doenças provocadas pelo mosquito. Apenas em 2023 já foram realizadas mais de 340 mil visitas, em todas as regiões da cidade. Quem quiser solicitar uma visita ou apontar locais de possíveis criadouros pode entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde, no número 0800 760 9000.

Em Mauá, até o dia 14 de novembro, foram confirmados 78 casos de dengue e dois de chikungunya, em 2023. São doenças que causam sofrimento aos pacientes e podem levar à morte, se não cuidados devidamente. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência se apresentar febre alta, dores musculares ou articulares intensas, dor nos olhos e manchas vermelhas pelo corpo.

Orientações

A melhor forma de combater o mosquito é evitar sua reprodução, eliminando locais que podem se tornar criadouros.

Moradores de casas e apartamentos devem cobrir tonéis e caixas d’água, manter calhas limpas, garrafas com a boca para baixo, lixeiras tampadas, ralos limpos e com aplicação de tela, além de lavar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia e higienizar os potes de água para animais.

Nas áreas externas é fundamental cobrir e fazer a manutenção em locais com piscinas e hidromassagens, limpar ralos e canaletas e prestar atenção em plantas que podem acumular água.

Os principais sintomas das doenças causadas pelo mosquito são: febre, erupções cutâneas e dores musculares e nas articulações. Nas formas graves pode causar hemorragia interna e levar à morte.