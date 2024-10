Mauá Plaza Shopping realiza ação solidária e de saúde com o Instituto Romatt

Em apoio ao Outubro Rosa, o Mauá Plaza Shopping se une ao Instituto Romatt de Combate ao Câncer para oferecer, no Coletivo do Bem, uma série de atividades de saúde, bem-estar e conscientização. O Coletivo do Bem, loja cedida pelo shopping para ONGs, será o ponto de acolhimento para pacientes oncológicos e ações solidárias, reforçando o compromisso com a filantropia e a responsabilidade social.

A programação dedicada aos pacientes oncológicos contará com uma série de atividades especiais que precisam ser agendadas com antecedência. Entre os serviços oferecidos estão consultoria e orientação dermatológica, nutricional, capilar com dermoterapeuta e tricologista, além de consultoria jurídica. Haverá também auriculoterapia sem agulhas para quebra da dor, um Dia de Beleza, micropigmentação paramédica “areolar” e oficinas de automaquiagem, autoimagem e identidade visual com perucas e skincare. Os pacientes ainda poderão participar da palestra “DESTRAVA”, focada em neurocomunicação, e de grupos de apoio psicológico com terapia em grupo. Para garantir a sua vaga, é necessário realizar o agendamento prévio.

De 23 a 27 de outubro, em parceria com a ONG Américas Amigas, será realizada uma carreta de mamografia no estacionamento do shopping, com exames gratuitos de mamografia e ultrassom para mulheres em situação de vulnerabilidade. O objetivo é o diagnóstico precoce do câncer de mama, contribuindo para a redução da mortalidade feminina.

As atividades solidárias incluem o Flash Tattoo Solidário, Corte Solidário, Barber Solidário e venda de produtos esportivos e chocolates, com toda a renda revertida para o Instituto Romatt. O Coletivo do Bem funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h, aos sábados das 12h às 20h, e aos domingos das 14h às 20h.