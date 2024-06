Mauá Plaza Shopping promove programação de férias gratuita

Pensando em atividades para entreter as crianças durante as férias escolares, de 06 a 26 de julho, o Mauá Plaza Shopping irá promover o ‘Evento da Amizade’, uma oficina de férias gratuita com o intuito de incentivar a diversão por meio de uma experiência única que auxiliará no processo cognitivo das crianças.

Durante as oficinas com programação personalizada, os participantes poderão customizar pulseiras, ursinhos de pelúcia ou chaveiros. A ação foi pensada para trabalhar e desenvolver o raciocínio e a criatividade da garotada no período das férias.

Para participar, é necessário realizar o cadastro por meio do link de agendamento e escolher a data e o horário desejados. As oficinas acontecem das 14h às 20h de domingo a sexta e das 14h às 21h aos sábados, com limite de 10 participantes por horário. A atividade será aberta para o público a partir de 2 anos de idade e os menores deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos durante o passatempo.

Programação completa:

Segundas, terças e sábados: produção de pulseiras.

Quartas: produção de ursinhos.

Quintas, sextas e domingos: produção de chaveiros.

Quem optar por produzir chaveiros e pulseiras poderá fazer uma unidade para si e outra para um amigo. Na produção de ursinhos, a criança confeccionará seu novo amiguinho, escolhendo a cor, tipo de enchimento, características físicas e a qualidade da sua personalidade: coragem, amizade, alegria ou carinho.

Além disso, haverá um espaço instagramável, aberto ao público, para quem desejar registrar o passeio. Esse espaço estará localizado ao lado do Habibi’s, em frente à Cacau Show Mega Store.

Serviço:

Oficina de Férias – Evento da Amizade

Quando: 06/07 a 26/07

Horário: Dom. a Sex. das 14h00 às 20h00

Sábados das 14h00 às 21h00

Onde: Mauá Plaza Shopping, Av. Gov. Mário Covas Júnior, N°01, Centro Mauá/SP ao lado da loja Empório Alex.

Como se inscrever: clique aqui.