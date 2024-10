Mauá Plaza Shopping promove “Mapa de Aventuras” para o Dia das Crianças

O Mauá Plaza Shopping preparou uma experiência única para comemorar o Dia das Crianças com o evento “Mapa de Aventuras”, que será realizado entre os dias 10 e 13 de outubro. O evento consistiu num circuito, onde as crianças retiram um passaporte especial que deverá ser carimbado em três locais secretos dentro do shopping. Nos locais demarcados, cada ponto terá uma surpresa para as crianças e a pista para o próximo local, até completar todo o circuito. As atividades são gratuitas e destinadas a crianças de 2 a 12 anos.

O evento terá início na loja Cacau Show Mega Store, onde as crianças autorizam um passaporte especial que guiará por vários desfiles dentro do shopping. Em cada uma dessas paradas, os pequenos aventureiros poderão colecionar doces, brinquedos e outras ofertas exclusivas. As inscrições para participar podem ser feitas através de um link disponível no site e nas redes sociais do shopping.

“Nossos pequenos clientes costumam adorar fazer algumas atividades no shopping: comer, brincar e comprar presentes. Este evento tem o objetivo de despertar todos esses ‘gatilhos’ de diversão ao mesmo tempo e mostrar um shopping como nunca vivenciaram. O passeio será guiado por pontos secretos dentro do shopping, e, em família, deverá descobrir e caçar cada ponto para ganhar várias recompensas”, afirma Ariane Oliveira, Gerente de Marketing do Shopping.

As crianças são acompanhadas por familiares ou responsáveis, e juntas saem em busca das pistas. Em cada ponto, um promotor estará à espera para entregar os brindes e ajudar na próxima pista. O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de outubro, das 14h00 às 19h30; no dia 12 de outubro, das 10h00 às 21h30; e no dia 13 de outubro, das 14h00 às 19h30, de acordo com os horários agendados através do site.

O Mauá Plaza Shopping também reforça que menores de idade devem ser acompanhados por um responsável durante todo o circuito de atividades. Para garantir a participação, o público deve se cadastrar previamente, com limite de dois cadastros por CPF.

Ao final da aventura, as crianças e suas famílias serão convidadas para tirar fotos num painel “instagramável” super divertido, para compartilhar essas memórias com o @mauaplazashopping.

Serviço: Mapa de Aventuras – Dia das Crianças

Quando: De 10/10 a 13/10

Quinta-feira (10/10) e Sexta-feira (11/10): das 14h00 às 19h30

Sábado (12/10): das 10h00 às 21h30

Domingo (13/10): das 14h00 às 19h30

Onde: Ponto de partida e retirada dos passaportes em frente à loja Cacau Show Mega Store.

Como se inscrever: Link disponível no site e redes sociais do Mauá Plaza Shopping.