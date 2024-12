Mauá Plaza Shopping entrega kits da “Árvore do Bem” em instituições do Grande ABC

Neste Natal, o Mauá Plaza Shopping trouxe a magia da “Árvore do Bem” para 80 jovens e crianças das instituições APASMA e Instituição Beneficente Irmã Marli. A ação, que visa proporcionar um Natal especial para 50 jovens da APASMA e 30 crianças da Instituição Irmã Marli, mobilizou a comunidade do Grande ABC, em especial a população de Mauá, em apoio direto a essas instituições.

A entrega dos kits foi repleta de emoção e alegria, tanto para os beneficiados quanto para os organizadores. Com a presença do Papai Noel do Mauá Plaza Shopping, o evento ganhou um toque mágico, encantando a todos durante a manhã na APASMA e a tarde na Instituição Beneficente Irmã Marli.

Esta ação solidária reafirma o compromisso do Mauá Plaza Shopping com a comunidade, demonstrando que, juntos, podemos criar um impacto positivo e duradouro. O sucesso da “Árvore do Bem” ressalta a importância de iniciativas que promovem a solidariedade, a inclusão e a celebração do espírito natalino.



Vale destacar que o Mauá Plaza Shopping foi pioneiro desta ação solidária na região. Em seu quarto ano de existência, a “Árvore do Bem” tem conseguido, anualmente, bater as metas estabelecidas e contemplar todos os beneficiados.