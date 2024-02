Mauá Plaza promove curso pioneiro sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência

O Mauá Plaza Shopping está liderando o caminho da inclusão com uma iniciativa pioneira. Nos dias 26 e 27 de fevereiro, o shopping sediou um curso de capacitação dedicado à integração de pessoas com deficiência no ambiente comercial.

Conduzido pela ativista e mãe atípica Dayuri Priolean, o curso proporcionou aos colaboradores do shopping e aos lojistas uma compreensão abrangente das melhores práticas e estratégias para incluir pessoas com diferentes tipos de deficiência, tanto no atendimento físico quanto online.

Ao longo de dois dias, aproximadamente 200 participantes passaram pelo treinamento e receberam certificados de capacitação técnica. Além disso, as lojas que aderiram ao programa foram reconhecidas com o selo “Loja Amiga da Inclusão”.

Dayuri Priolean compartilhou que a inspiração para realizar o curso no Mauá Plaza surgiu de suas próprias experiências, enfrentando desafios com seu filho com deficiência em diversos lugares. Após entrar em contato com a equipe de Marketing do shopping, foram mobilizados esforços para aprimorar o atendimento e a acessibilidade.

A gerente de Marketing do Mauá Plaza, Ariane Oliveira, ressaltou que a iniciativa de Dayuri chegou em um momento crucial, enquanto a equipe estratégica do shopping buscava maneiras de promover uma maior aproximação entre as pessoas com deficiência e os estabelecimentos do local.

Conforme o último levantamento do IBGE, a cidade de Mauá conta com aproximadamente 32 mil pessoas com deficiência, ressaltando a importância de ações como essa, em um contexto onde muitos casos ainda são sub notificados.