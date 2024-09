Mauá Plaza inaugura Espaço Sensorial para pessoas neurodivergentes

Como parte das iniciativas de inclusão para pessoas neurodivergentes, o Mauá Plaza Shopping inaugura nesta segunda-feira (30) o ‘Espaço Sensorial’ especialmente para esse público. Pensando que o shopping pode ser um ambiente intenso com estímulos sonoros, visuais e táteis constantes e elevados, para mudar esse cenário, o projeto desenvolvido pelo time de arquitetura do Mauá Plaza com assessoria da empresa SPIDER, responsável pelas construções de salas sensoriais dos estádios do Allianz Parque e Arena Corinthians; e dos festivais de música Rock in Rio e The Town, contará com um lugar adaptado com luzes especiais, equipamentos específicos, acústica adequada, temperatura correta, entre outros recursos.

O Espaço que segue o modelo Sensorear de salas de acomodação e regulação sensorial patenteado sob o registro INPI BR 10 2023 024806 validado por especialistas e pelas pessoas Autistas, funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados das 14h às 20h. No coração deste ambiente, estará a Sala Sensorial, uma sala de descompressão equipada com piscina de bolinhas iluminada, puffs acolhedores, balanço e tapete sensorial, além de luzes e acústica adaptadas para proporcionar uma experiência tranquila e segura. O lugar também conta com uma copa equipada com pia, micro-ondas e filtro de água para uso dos frequentadores.

Para garantir um ambiente acolhedor e acessível, a entrada é simples, com cadastro rápido que poderá ser feito no próprio local. Será permitido até quatro pessoas por vez. Placas informativas orientarão sobre o uso correto dos equipamentos, assegurando uma experiência completa e confortável.

O shopping ainda implementou aos seus clientes os “kits sensoriais”, que consistem em abafadores de som e cordões de identificação para os portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esses itens estarão disponíveis gratuitamente no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) a partir de segunda-feira (30).

Além disso, o empreendimento possui vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com autismo e seus acompanhantes, e a equipe de atendimento e segurança também passou por formações específicas para auxiliar as famílias.

Inovando nas medidas inclusivas, a empresa também oferecerá para todos os neurodivergentes dois modelos de carrinhos para passeio que atendem crianças maiores, sendo o primeiro shopping a disponibilizar esse tipo de produto para empréstimo. Um carrinho que suporta crianças de até 26kg e outro para crianças de até 40kg. A retirada pode ser feita no fraldário. “Essa medida visa facilitar os passeios dos pais para dar maior comodidade às famílias que visitam o local”, afirma Ariane Oliveira, Gerente de Marketing do Mauá Plaza.

Segundo Ariane Oliveira, as iniciativas são fundamentais para garantir um ambiente inclusivo e acolhedor. “Um passeio no shopping pode ser um desafio não só para as crianças neurodivergentes, mas para toda a família. Entendemos essa questão, fomos atrás dos melhores especialistas e aqui está o resultado! Sabemos que fará a diferença na vida de muitas famílias e isso nos enche de orgulho”, conclui.