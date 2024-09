Mauá mantém estabilidade na procura por UBSs e UPAs, apesar do tempo seco

Embora Mauá não tenha registrado aumento na procura por Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) devido à qualidade do ar ou aos efeitos das queimadas, a Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando a situação.

A Vigilância Sanitária e Ambiental do município, por exemplo, está em conformidade com as diretrizes da Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, do Ministério da Saúde.

As orientações para a população, que são disseminadas pelos agentes comunitários de saúde, incluem as seguintes dicas:

• Evitar atividades físicas ao ar livre em dias de fumaça ou alta poluição.

• Manter portas e janelas fechadas, principalmente nos horários de pico de poluição.

• Utilizar máscaras em locais com alta concentração de fumaça ou poeira.

• Beber bastante água para evitar a desidratação causada pelo ar seco.

• Lavar o rosto e as narinas com água para remover resíduos que possam se acumular.

• Buscar atendimento médico ao perceber sintomas respiratórios persistentes, como tosse, falta de ar ou irritação nos olhos.

Essas recomendações são fundamentais para a prevenção de problemas respiratórios, especialmente em períodos críticos de queimadas e poluição do ar.

Caso algum foco de incêndio seja visto, é muito importante acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e a Defesa Civil ligando para o 199.