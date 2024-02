Mauá inicia os repasses da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Mauá realizou na última semana, os repasses de recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG). Os 74 contemplados desta etapa se inscreveram no primeiro edital. Para atender a esses projetos, o Ministério da Cultura destinou ao município R$ 1,015 milhão. Em breve serão liberados os valores de outros três editais. Ao longo de todo o processo, Mauá recebeu 335 inscrições e 143 projetos foram habilitados.

A LPG foi criada para garantir ações emergenciais em virtude das consequências do impacto da pandemia da Covid no setor cultural no Brasil e recebeu o nome do ator e comediante que foi vitimado pela doença em maio de 2021. O valor do recurso destinado para a cidade é de R$ 3.583.991,79.

Todo o andamento da LPG no município pode ser consultado no site: https://leipaulogustavo.maua.sp.gov.br/.

A elaboração do Plano de Ação de Mauá, que foi aprovado junto ao Ministério da Cultura, teve a participação popular como marca, com a apresentação de formulário digital para registro de propostas de aplicação de recursos, consulta pública e reuniões presenciais com a comunidade cultural e artística do município. Os critérios de seleção envolvem as relações sociais da comunidade artística local, considerando desafios históricos e possibilidades futuras de desenvolvimento.