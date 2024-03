Mauá inicia obra de reforma total da Passarela Central

A Prefeitura de Mauá iniciou nesta quinta-feira (21/03), as obras de reforma total da Passarela Central da cidade. Inaugurada há 27 anos, a Passarela recebeu reparos pontuais e de renovação visual, nunca uma reforma nestas proporções. Essa é a segunda fase de intervenções que a atual gestão faz no local, que só se tornou possível de ser feita, após o reforço estrutural realizado em uma rampa, nas proximidades do calçadão da rua Rio Branco. Deve ser investido cerca de R$ 780 mil.

O tempo estimado da obra é de até seis meses e ela poderá ser utilizada pelos pedestres, mas interdições parciais podem ocorrer ao longo desse período. O projeto a ser executado no momento, contempla a troca da cobertura, nova iluminação, implantação de piso tátil, corrimãos, reparos de serralheria e adequação visual.

A recuperação do espaço era um compromisso que precisou ser dividida em duas etapas, porque em junho do ano passado, a secretaria de Proteção e Defesa Civil identificou sinais de desgaste em um setor. O trabalho foi pensado, com todo o cuidado, para não causar impactos na avenida de grande circulação e na ferrovia. A obra começou pelo processo de escora e sustentação da rampa que apresentou sinais de desgaste.

Foi necessário a contratação do delicado processo chamado de macaqueamento, que consiste na utilização de macacos hidráulicos para levantar e escorar a estrutura comprometida, com o auxílio de um conjunto de andaimes, para que os demais serviços pudessem ser feitos em segurança, como as trocas de perfis metálicos e parafusos, refação das soldas, além da instalação de seis novos apoios estruturais para garantir a estabilização. O valor investido na época incluiu ainda laudos técnicos de engenharia.