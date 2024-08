Mauá inicia força-tarefa para ampliar cobertura vacinal em crianças

Com o objetivo de ampliar ainda mais a cobertura vacinal em crianças na cidade, a Prefeitura de Mauá iniciou nesta segunda-feira (12/08), uma campanha direcionada para as áreas de maior vulnerabilidade, e garantir que o maior número do público-alvo com idades entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias seja protegido e se previna contra doenças, como poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola, por exemplo. Até o dia 16/08, as equipes da Atenção Básica da secretaria de Saúde vão visitar casa a casa, em todos os territórios cobertos pelas UBSs, para verificar a situação das cadernetas e cartões de vacinação do público-alvo, possibilitando identificar áreas onde há maior concentração de não vacinados.

Todo esse trabalho segue o protocolo do Monitoramento das Estratégias de Vacinação (MEV), uma ação do Ministério da Saúde. Seus resultados auxiliam na avaliação do risco de exposição da população às doenças imunopreveníveis em questão, uma vez que permitem mapear áreas com bolsões de pessoas suscetíveis pela não vacinação, possibilitando a implementação de ações corretivas para elevar as coberturas vacinais nessas áreas. Manter a caderneta em dia, é um dos critérios que possibilitam o acesso a benefícios sociais, como Bolsa Família.

É importante lembrar que a cobertura vacinal de crianças, em Mauá, já tem reconhecimento nacional como referência. Esse foi um dos itens que contribuíram para que o município tivesse o desempenho destacado no Previne Brasil, programa federal de financiamento que mede a qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS), a porta de entrada para o SUS (Sistema Único de Saúde).