Mauá entrega reforma da Casa da Economia Solidária

A Prefeitura de Mauá entregou a reforma da Casa da Economia Solidária, localizada no Jardim Sônia Maria. A iniciativa teve como objetivo melhorar e ampliar as instalações do local, proporcionando um espaço mais funcional e acessível para a comunidade.

A reforma envolveu a substituição das antigas paredes de lambri de madeira por alvenaria, o que permitiu a ampliação do tamanho e da quantidade de salas e banheiros. Além disso, foi criada uma sala de embelezamento equipada com pontos de água e energia, e houve um reforço no quadro elétrico para comportar os equipamentos necessários para as aulas. A área administrativa também foi completamente reestruturada.

Para garantir a acessibilidade, os banheiros foram adaptados para atender pessoas com deficiência (PCD), e foram instalados equipamentos de combate e controle de incêndio. A reforma também incluiu a pintura das áreas externa e interna, a instalação de calhas e sistemas de drenagem para melhorar a infraestrutura do local. A estrutura do telhado foi mantida, mas os pilares de sustentação foram substituídos para garantir maior segurança.

A entrega da Casa da Economia Solidária é um marco importante para a comunidade do Jardim Sônia Maria, pois oferece um espaço modernizado para a realização de diversas atividades voltadas ao desenvolvimento econômico e social. O espaço agora está melhor equipado para a realização de cursos, oficinas e eventos que promovam a economia solidária, fomentando a geração de renda e a inclusão social. A reforma desse espaço é mais um passo nessa direção, buscando sempre promover a justiça social e o desenvolvimento sustentável na cidade.

A Casa da Economia Solidária fica na rua Oscarito, 809, Jardim Sonia Maria.