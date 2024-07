Mauá entrega área de lazer revitalizada no Jardim Guapituba

No último sábado (20/07), a Prefeitura de Mauá entregou à população a revitalização da área de lazer do Jardim Guapituba, localizada na Rua Rivaldo Góes Teixeira. O espaço conta com uma quadra esportiva e um playground, proporcionando um ambiente seguro e moderno para os moradores da região. O paisagismo e os alambrados foram reformados, e o local recebeu nova pintura.

Além disso, as quadras da Praça Elziro Tozzato, no Jardim Itapeva, também foram inauguradas recentemente. Uma das quadras possui piso de areia específico para a prática de beach tennis, sendo a primeira da cidade para essa modalidade. A outra é uma quadra poliesportiva equipada com tabelas de basquete e traves para futsal, e o piso recebeu pintura em epóxi. Ambas as quadras foram cercadas com novos alambrados e os muros receberam nova pintura.

Estas entregas fazem parte de uma série de melhorias que estão sendo realizadas em diversos bairros de Mauá. No Jardim Zaíra, por exemplo, foram reformadas as quadras das ruas Ariosto da Silva Lázaro, Sebastião Antonio da Silva e das Laranjeiras. Outras áreas de lazer reformadas foram no Jardim Pajussara e na Vila Santa Cecília. Além disso, dois campos de futebol receberam gramado sintético: o Campo Distrital José Pires de Arruda, na Vila Assis Brasil, e o Campo Marcelo Quirino, conhecido como Arena Bordô, no Jardim Itapeva, proporcionando uma infraestrutura moderna e adequada para os praticantes do esporte.

Outros espaços que passaram por reformas incluem o Poliesportivo Celso Daniel, que teve o telhado completamente renovado, os ginásios Fernando Conceição e Élio Bernardi, bem como as quadras Karol Brasil de Melo e do CMEC Parque das Américas.

Essas ações refletem o esforço contínuo da administração municipal em promover o esporte e o bem-estar dos moradores de Mauá. A revitalização dos espaços esportivos não só melhora a infraestrutura da cidade, mas também incentiva a prática de atividades físicas, contribuindo para a saúde e a integração social da comunidade.