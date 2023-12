Mauá encerra o ano de 2023 com mais de 855 visitantes na Estação de Tratamento de Esgoto

Com o objetivo de ampliar o conhecimento da população a respeito da importância dos serviços de saneamento, a BRK recebeu neste ano de 2023 na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mauá, mais de 855 visitantes de diversas instituições de ensino da cidade e do estado de São Paulo, além de membros dos centros de referência em assistência social (CRAS) atendidos no município.

As visitas monitoradas acontecem por meio do programa Portas Abertas, com o objetivo de orientar e conscientizar as pessoas quanto ao uso correto e a importância do sistema de esgotamento sanitário de Mauá, estimulando o conhecimento teórico e a educação ambiental.

Realizada por profissionais técnicos da concessionária, a iniciativa tem duração de cerca de uma hora e meia com uma programação em que os participantes assistem a uma palestra e acompanham de perto todas as etapas do processo de tratamento de esgoto, que ocorre de forma biológica com tecnologia de ponta, reproduzindo dentro dos tanques o mesmo processo que a natureza faz ao longo dos leitos dos rios.

Atualmente, Mauá se destaca como uma das cidades que mais avançou nos últimos anos, com 89% de tratamento de esgoto, o melhor índice da Região Metropolitana de São Paulo. O percentual de 93% da coleta do efluente também é um índice expressivo na região.

O Programa Portas Abertas também se constitui em uma importante ferramenta de comunicação e responsabilidade social com a população do município. Durante as visitas é detalhado o funcionamento do Sistema Público de Esgotamento Sanitário por meio de uma “maquete dinâmica”, que conta com informações sobre todos os equipamentos necessários para executar a interligação das tubulações de esgoto dos imóveis ao sistema público.

“É muito importante que a população conheça as etapas do tratamento de esgoto, e possa acompanhar a prestação dos serviços de saneamento. Nossa missão é levar o conhecimento para todos e garantir a saúde, o bem-estar e a preservação do meio ambiente, destaca Bruno Gravatá”, líder da área operacional da BRK em Mauá.

As visitas podem ser agendadas por qualquer pessoa, entidade ou instituição de ensino que tiver interesse, basta enviar um e-mail para comunicacao_maua@brkambiental.com.br.

Em caso de dúvidas, é possível fazer contato com a concessionária por meio do telefone 0800 771 0001, pelo WhatsApp (11) 99988-0001, pelo site www.brkambiental.com.br/maua, ou ainda pelas nossas redes sociais.