Mauá e Sebrae lançam ciclo de palestras para empreendedores

A Prefeitura de Mauá, por meio do Programa Mauá Empreendedora, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas), promove mais um evento inovador para impulsionar o empreendedorismo da cidade. A atividade faz parte do Programa de Desenvolvimento Local (PDL). Trata-se de um ciclo de 12 palestras que será realizado de 20 de março a 04 de abril, na Faculdade Mauá (Fama) na Rua Vitorino Dell, Antônia, 349 Vila Noêmia . O estacionamento será gratuito.

A atividade que terá continuidade em meados de abril e esse primeiro módulo recebeu o nome de “Comece a Organizar sua Ideia de Negócio”, dará o pontapé inicial para os participantes. Os temas abordados serão distribuídos em cinco segmentos essenciais para o sucesso empresarial: Planejamento, Jurídico, Finanças, Marketing e Inovação. O primeiro módulo, intitulado “Comece a Organizar sua Ideia de Negócio”, dará o pontapé inicial para os participantes.

Os empreendedores interessados em participar desses encontros devem se inscrever, gratuitamente, preenchendo o formulário disponível no endereço https://tinyurl.com/pdlencontro. Além disso, para obter mais informações, podem contatar o telefone 4512-7736 ou enviar um email para sebraeaqui@maua.sp.gov.br.

Essa parceria estratégica entre a Secretaria de Trabalho e Renda e Empreendedorismo e o Sebrae demonstra o compromisso mútuo de fortalecer o ecossistema empreendedor local, oferecendo ferramentas e conhecimentos essenciais para o sucesso e crescimento dos negócios na região.