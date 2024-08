Mauá é novamente destaque no Previne Brasil

Mauá foi a cidade do Grande ABC que obteve o melhor desempenho na avaliação do primeiro quadrimestre de 2024 do Previne Brasil, programa federal de financiamento que mede a qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS), a porta de entrada para o SUS (Sistema Único de Saúde). Este resultado no Previne Brasil evidencia que o município está no caminho certo, garantindo que a população tenha acesso a um serviço de saúde de qualidade e que busca melhorias contínuas. Ou seja, reflete os investimentos que a Prefeitura tem feito desde 2021, como o início da informatização, ampliação e reforma de unidades de saúde, ações de impacto junto à sociedade que inclui indicadores-chave, como vacinação, controle de doenças crônicas, saúde da mulher e gestantes.

“Mauá estar em primeiro lugar, entre os sete municípios, é um marco extraordinário que deve ser comemorado por toda a população. Esta é uma vitória coletiva do compromisso da Prefeitura em cuidar de cada cidadão, além do empenho e dedicação de toda a equipe da secretaria de Saúde, que consolidam a importância da APS, como a base para um sistema eficiente e eficaz”, afirmou a secretária de Saúde, Eliene de Paula Pinto. Dentro do Previne Brasil, o Ministério da Saúde avalia sete indicadores, compreendendo ações voltadas à saúde da mulher, saúde bucal, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas (hipertensão arterial e diabetes). Mauá se destacou positivamente em todos eles.

O programa é uma estratégia que visa aprimorar o financiamento e a organização dos serviços de APS, tendo como foco a melhoria contínua, aumento da cobertura, capitação ponderada (uma forma de repasse financeiro da Atenção Primária, por parte do SUS, às prefeituras a ao Distrito Federal, cujo modelo de remuneração é calculado com base no número de pessoas cadastradas. Que considera fatores de ajuste como a vulnerabilidade socioeconômica, o perfil de idade e a classificação rural-urbana do município, de acordo com o IBGE), investimentos em tecnologia e informação.