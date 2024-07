Mauá descentraliza vacinação contra a gripe

A partir desta semana, a Prefeitura de Mauá inicia uma ação que visa ampliar a cobertura vacinal contra a Influenza. Equipes da secretaria municipal de Saúde aplicarão os imunizantes em lugares estratégicos da cidade e aproveitar a grande circulação de pessoas. É importante lembrar que a vacina é essencial para prevenir casos graves de gripe, ainda mais nessa época mais fria do ano.

Nesta segunda-feira (01/07), uma tenda será montada na saída da Estação Mauá da CPTM, no calçadão da rua Rio Branco. Das 17h às 20h. A iniciativa será repetida até a sexta-feira (05/07). Será imunizado o público a partir dos 12 anos. Crianças com idade inferior a 12 anos, devem ser vacinadas na UBS.

Outros pontos da cidade também terão a vacinação descentralizada. Veja o calendário:

Supermercado Nagumo – Av. Barão de Mauá, 3232 – Jardim Maringá, Mauá

Data: 02/07/2024

Horário: 09h às 13h

Praça do Mercado Nevada (Zaíra) – Av. Guerino Boscariol, s/n – Jardim Zaira, Mauá

Data: 03/07/2024

Horário: 09h às 13h

Atacadão (Itapark) – Av. Itapark, 3633 – Jardim Itapark Velho, Mauá

Data: 04/07/2024

Horário: 09h às 13h

Além dessa ação, as 23 Unidades Básicas de Saúde seguem vacinando, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Todos os públicos devem aderir a vacinação, mas a atenção deve ser redobrada nos grupos que são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença, entre eles destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com 60 anos ou mais de idade, crianças menores de cinco anos de idade e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, entre estes, cardiorrespiratórias, com obesidade mórbida, diabetes, imunossupressão, dentre outros.

A Influenza é uma infecção causada pelos vírus A, B, C ou D, que afetam o sistema respiratório. A doença apresenta tendência de disseminação fácil, já que os vírus A e B podem causar epidemias sazonais a ponto de causar pandemias. Além disso, os casos podem variar de quadros leves a graves que podem levar à morte.

A Influenza apresenta sintomas como Síndrome Gripal, com febre de duração de uns três dias, dor de cabeça, dores musculares e de garganta, tosse e cansaço. Daí vem a importância da vacinação, que é considerada pelos técnicos do setor como a melhor estratégia de prevenção contra a doença, porque promove a imunidade no período de maior circulação dos vírus e reduz o agravamento da doença.