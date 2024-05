Mauá convoca agentes comunitários de saúde a ajudarem no combate à insegurança alimentar

Quem tem fome tem pressa é uma expressão dita pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, com a finalidade de alertar a sociedade em prol do combate à fome. Por conta do objetivo de buscar pessoas de Mauá que ainda vivem na condição de insegurança alimentar, o prefeito Marcelo Oliveira e presidente do Fundo Social Solidariedade (FSS) Fernanda Oliveira, se reuniram na manhã desta terça-feira (28/05), com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na cidade. O encontro também teve a participação do secretário de Segurança Alimentar (SSA), Hélio Tomaz, com a ideia de convocar os ACSs a ajudarem no mapeamento e identificarem famílias que necessitem de atenção, para receberem alimentos.

A iniciativa, chamada de Ação de Alinhamento Social, visa não apenas identificar, mas também proporcionar assistência imediata e de longo prazo às famílias em situação de vulnerabilidade. “Com o trabalho em conjunto dos ACS, SSA e as ações do Fundo Social de Solidariedade, esperamos reduzir significativamente os casos de insegurança alimentar no município”, afirma o prefeito Marcelo Oliveira. A expectativa é que, com a continuidade e expansão do programa, seja possível alcançar um número cada vez maior de famílias, proporcionando-lhes não apenas alimentos, mas também oportunidades para melhorar sua qualidade de vida a longo prazo.

Os ACS são responsáveis por visitar as famílias regularmente, fornecendo orientações sobre saúde e bem-estar. Nesta nova etapa, eles passarão a incluir a avaliação da situação alimentar das famílias em suas visitas. Mauá conta hoje com 285 ACSs que atuam nas áreas no entorno de 18 Unidades Básicas de Saúde, eles são o vínculo da unidade de saúde com a comunidade e, como recomendação do Ministério da Saúde, são responsáveis por até 750 famílias, o que dá aproximadamente três mil pessoas. Além disso, ainda promovem ações de educação para a saúde individual e coletiva e colaboram no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.