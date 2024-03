Mauá concentra a execução de importantes e numerosas obras no semestre

Ao colocar as finanças em equilíbrio, a administração municipal conseguiu colocar em execução um grande número de obras em vários bairros da cidade. O programa Asfalto Novo, por exemplo, já ultrapassa os 80km de extensão, recapeando as vias com maior fluxo, as atendidas pelas linhas de transporte coletivo e outras de grande importância para os bairros.

Em 2024, Mauá completa 70 anos e, desde 2021, passa por profunda transformação. De uma cidade parada no tempo, sem nenhuma obra por quase quatro anos, estão em execução projetos estruturantes para elevar a qualidade de vida do município. Algumas obras já foram entregues, entre elas, a pavimentação da Estrada do Regalado, os campos sintéticos do Jardim Itapeva e da Vila Assis, as reformas e ampliações das UBSs Santista e Parque São Vicente.

Atualmente, Mauá conta com dezenas de obras que estão sendo executadas pela Prefeitura, em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura e esportes.

Confira algumas das obras em andamento:

1. Novo prédio da EM (Escola Municipal) Profª Maria Wanny Soares Cruz, na Vila Assis Brasil – A escola terá mais de 2 mil m² de área construída e capacidade para cerca de 400 estudantes, ampliando em pelo menos 100 vagas a unidade, que atende 300 alunos. Uma edificação moderna, com três andares, projetada respeitando normas e padrões de acessibilidade, inclusive elevadores. Serão 12 salas de aula e mais quatro para atividades, dois parquinhos e quadra poliesportiva. O investimento será de R$ 10,6 milhões, em recursos do município. A obra está 60% concluída.

2. Novo prédio da UBS São João – Localizada na Avenida Barão de Mauá, 4.050, a edificação terá área construída de 1.365,31 m² – 43% superior à antiga unidade. Projetada segundo a legislação de acessibilidade, contará com mais espaço para acolher e atender a população. Serão 18 consultórios – sete a mais que a anterior –, sala de espera com capacidade para 64 pessoas, o triplo do imóvel que foi demolido, e a nova sala da comunidade, para 30 pessoas, além de farmácia, odontologia e recepção maiores. O espaço contará ainda com salas de emergência, observação, curativo, vacina, coleta, ECG (eletrocardiograma), medicação e inalação e sanitários acessíveis. Ao final dos trabalhos, a unidade de saúde será totalmente informatizada. A obra está 70% concluída.

3. Asfalto Novo e Rua Vicente Ferreira – execução completa de um novo pavimento, base e o asfaltamento em toda a rua. Sistema de sistema de drenagem de água pluvial. Execução de contenção nas margens do rio Tamanduateí. Construção de calçadas em toda a rua. Dentro do programa Asfalto Novo, a Prefeitura recapeou mais de 80 km de vias num total de 125 ruas e avenidas.

4. Ginásio Poliesportivo Celso Daniel – reforma completa do telhado. Revitalização da quadra, arquibancadas, sanitários e vestiários.

5. Nova Estação – As obras estão avançando para a entrega do primeiro trecho do terminal. Foram finalizadas as etapas da fundação, pilares e também a parte de drenagem que deve beneficiar toda a região do calçadão e Praça 22 de novembro. A fase agora inclui as plataformas e concretagem da pista de circulação dos ônibus.