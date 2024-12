Mauá celebra o Dia Internacional da Cidade Educadora com evento no Teatro Municipal

A cidade de Mauá reuniu a comunidade no Teatro Municipal para celebrar o Dia Internacional da Cidade Educadora, com o tema: “Cidade Educadora como laboratório de aprendizagens, cidadania e transformação social”.

O evento ainda trouxe, no saguão do teatro, exposições que destacaram aspectos importantes da cultura e da educação, como:

Economia Criativa: Apresentação de projetos que fomentam inovação e sustentabilidade.

Exposição Cultural dos Povos Indígenas: Valorização da diversidade e da ancestralidade.

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres: Mostra do trabalho desenvolvido na promoção da igualdade de gênero.

Mauá e o Compromisso de ser uma Cidade Educadora

Desde 2021, Mauá reafirma seu compromisso como Cidade Educadora ao assinar a carta-compromisso da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), sediada em Barcelona, Espanha. A proposta defende a educação como responsabilidade coletiva e a criação de políticas públicas que promovam inclusão e transformação social.

A cidade integra um seleto grupo de 485 cidades de 38 países que compõem a AICE. No Brasil, 41 municípios participam, sendo Mauá e outros três do ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.