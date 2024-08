Mauá celebra o Agosto Dourado com atividades nas 23 UBSs da cidade

O ouro é considerado um símbolo de riqueza. Por essa visão, é justo valorizar o leite materno como o mais importante alimento que deve ser consumido por um bebê, de forma exclusiva, pelo menos até os seis meses de vida. A estimativa, segundo especialistas, é que seu consumo, isoladamente, pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. Para reforçar esse papel primordial nas vidas que iniciam e também das mães, a Prefeitura de Mauá vai celebrar o Agosto Dourado, mês de valorização e incentivo a amamentação, com diversas ações nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Quem quiser participar, pode se informar no posto de saúde mais próximo da sua casa.

Entre os dias 1º e 30 de agosto, profissionais da secretaria de Saúde vão promover palestras e atividades lúdicas, sobre as técnicas de amamentação, além dos cuidados com a mãe e o bebê. Todas as UBSs da cidade contam hoje com um cantinho específico para que a amamentação seja feita de maneira confortável.

A Prefeitura de Mauá preza pelo cuidado humanizado às grávidas. Por isso existe o “Mãe Mauaense – Semeando Vidas”. Entre as medidas desse programa estão a captação precoce da gestação, por meio de diagnósticos rápidos, acesso ao planejamento reprodutivo, além de garantir a assiduidade nas consultas – do pré-natal ao puerpério.

Ainda dentro desse programa, a Secretaria de Saúde entrega um kit de enxoval. A sacola contém dois macacões, dois bodies, dois culotes (calça mijão), manta, trocador, duas toalhas de boca, toalha de banho, dois pares de meias e bolsa térmica.

Para ser beneficiada, a grávida precisa cumprir os seguintes requisitos: seis consultas de pré-natal, uma de saúde bucal, coleta de papanicolau, dois kits de exames e esquema vacinal completo. O enxoval será entregue quando ela completar 35 semanas de gestação e for realizar o exame de strepto (cotonete) na UBS.

A secretaria de Saúde de Mauá oferece ainda, todo o suporte e capacitação para que os profissionais desenvolvam rodas de conversa com as gestantes, além de ações com equipes técnicas e multidisciplinares, em todas as 23 Unidades Básicas de Saúde de Mauá, durante todo o pré-natal, que incluem a sempre valorização da amamentação, dentre outros cuidados com o bebê.

A meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que, até 2025, pelo menos 50% das crianças de até seis meses de vida sejam amamentadas exclusivamente. E a expectativa é que esse índice, até 2030, chegue a 70%.

O leite materno é cientificamente comprovado como o único alimento completo e essencial para a saúde e desenvolvimento de bebês. O Ministério da Saúde recomenda que as crianças sejam amamentadas até os dois anos ou mais e de forma exclusiva até o sexto mês de vida. Segundo a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em torno de seis milhões de vidas de crianças são salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até os seis meses.