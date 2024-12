Mauá celebra 70 anos com destaque nos indicadores de saneamento

No domingo, dia 08 de dezembro, Mauá completa 70 anos e a BRK, empresa responsável pelos Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário da cidade, se orgulha por apresentar indicadores de saneamento que colocam o município em posição de destaque na região metropolitana de São Paulo. A cidade de Mauá elevou de 77% para 95% o índice de coleta e afastamento de esgoto, além de passar de 0 para 91% o índice de tratamento de esgoto, alcançando 10 anos antes as metas do Novo Marco do Saneamento. A lei preconiza que, até 2033, todos os municípios brasileiros devam ter 90% da população atendida com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

O avanço dos indicadores de saneamento foi possível após a BRK realizar investimentos, que já ultrapassam R$ 260 milhões, para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade. Isso possibilita uma importante evolução no processo de despoluição dos córregos e cursos d´água que cortam o município. A estrutura do sistema de esgotamento sanitário de Mauá contempla, além da estação de tratamento (ETE Mauá), que está localizada no bairro Capuava, seis estações elevatórias e mais de 615 quilômetros de redes de coleta que transportam o esgoto dos imóveis da cidade para o devido tratamento. Com capacidade para tratar 100% do esgoto coletado, a Estação de Tratamento de Esgoto de Mauá conta com três tanques de tratamento, que operam em ciclos de quatro horas e têm capacidade para tratar uma vazão de 375 litros por segundo cada um, totalizando 1.125 litros por segundo. Isso significa que o volume de cada tanque é de quase 19 milhões de litros, ou seja, os três juntos equivalem a 24 piscinas olímpicas.

“O avanço da coleta e tratamento dos esgotos em Mauá reflete diretamente na saúde e bem-estar da população, além de beneficiar diretamente o meio ambiente”, destaca Bruno Gravatá, líder da área de operações da BRK em Mauá.

A nascente do rio Tamanduateí, terceiro maior afluente do rio Tietê, percorre aproximadamente nove quilômetros do município. A sua nascente foi uma das principais beneficiadas com a retirada do esgoto que era lançado no local. Os córregos Taboão e Itrapoã, que cortam os bairros Jardim Adelina, Itapeva, Jardim Camila, Primavera, Jardim Luzitano e Vila João Ramalho, no Parque São Vicente, além do Córrego Bocaína, que passa pela Vila Bocaína, Vila Guarani e Jardim Itapark, também já apresentam melhorias na qualidade das águas que correm por seus leitos em decorrência dos avanços dos serviços de esgoto.

Cidade premiada em saneamento

No mês de maio deste ano, o Instituto Trata Brasil, organização da sociedade civil que busca a universalização do saneamento básico no país, premiou pela terceira vez a cidade de Mauá por avanços nos serviços de coleta e tratamento de esgoto. A iniciativa tem o objetivo de prestigiar quem apresenta evolução nos indicadores de saneamento e incentivar outras regiões a voltarem seus esforços para a universalização dos serviços básicos.

A primeira premiação do município ocorreu em novembro de 2022, quando Mauá foi reconhecida pelos avanços nos serviços de esgotamento sanitário, na sexta edição do prêmio. E em agosto de 2022 o município foi homenageado e premiado pela segunda vez, na sétima edição do prêmio “Casos de Sucesso & ESG”, e a cidade recebeu o troféu na categoria “Municípios do Ranking do Trata Brasil com Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto”.

Programa Portas Abertas

A BRK realiza visitas monitoradas e virtuais, por meio do programa Portas Abertas, na Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE Mauá.

A iniciativa é voltada para instituições de ensino, comunidades e os mais diversos representantes da sociedade que estão interessados em conhecer as instalações da companhia no município.

As visitas podem ser agendadas por qualquer pessoa, entidade ou instituição de ensino que tiver interesse, basta enviar um e-mail para [email protected].