Mauá cria Cartilha para PCD que apresenta direitos e serviços

A parceria entre a Prefeitura de Mauá e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPD) resultou na elaboração de uma cartilha com 38 páginas, com diagramação cuidadosa, e no formato digital com conteúdo dirigido para este público. O material pode ser encontrado clicando aqui.

O documento apresenta importantes destaques na legislação que protege as pessoas com deficiência em seus direitos, em âmbito nacional e internacional, com destaque para os mecanismos que garantem acessibilidade, por exemplo.

Além disso, a cartilha apresenta vários serviços oferecidos pela Prefeitura de Mauá que beneficiam as pessoas com deficiência, como o Sine – Casa do Trabalhador (antigo Centro Público de Trabalho e Renda), que constantemente apresenta vagas especiais e oferece cursos de capacitação.

A elaboração da cartilha teve o apoio, entre outros profissionais, de uma intérprete de Libras que trabalha na Secretaria de Assistência Social, cujo trabalho promove melhor acesso aos serviços para as pessoas com deficiência que procuram os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Para a abrangência da Cartilha ser aumentada, os próximos passos são gravação do conteúdo em Libras e em audiobook, para beneficiar pessoas cegas, surdas e não alfabetizadas.