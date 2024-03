Mauá avança no Ranking de Saneamento e se destaca com percentual de tratamento de esgoto na RMSP

Nesta quarta-feira, 20 de março, o Instituto Trata Brasil, em parceria com GO Associados, publicou a 16ª edição do Ranking do Saneamento com foco nos 100 municípios mais populosos do Brasil. O estudo mostra que 15 das 20 cidades mais bem avaliadas no acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, com base nos padrões do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, estão nos estados de São Paulo e no Paraná.

Entre essas cidades está Mauá que avançou 16 posições no ranking, passando da posição 53ª, divulgada em 2023, para a 37ª posição. A cidade está entre os “seis melhores municípios” do estudo que apresentaram 100% de tratamento de esgoto, nota máxima somente conferida àqueles municípios que também alcançam a universalização em termos de atendimento (coleta), segundo metas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

O município de Mauá se destaca no indicador de atendimento total de esgoto que considera, em relação à água consumida, qual a porcentagem do esgoto que é tratado. A cidade atingiu o melhor indicador de tratamento de esgoto da Região Metropolitana de São Paulo, com o percentual de 88,88%, ficando à frente da Capital que atingiu 73,08% e das cidades de Mogi das Cruzes (54,74%), Diadema (55,62%), Suzano (55,53%), Santo André (47,93%), Osasco (37,49%), São Bernardo do Campo (31,92%), e Guarulhos (13,62%).

A BRK, empresa responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto em Mauá, destaca que que há pouco mais de duas décadas, a cidade contava com o indicador de 77% de coleta e o índice de tratamento do efluente era de 0%, ou seja, Mauá não tratava seu esgoto.

“Considerando os indicadores atuais, o município conta com os percentuais de 89% de tratamento e 93% de coleta de esgoto, informa Bruno Gravatá, líder de operações da BRK em Mauá.

Os indicadores apresentados no Ranking do Saneamento apontam ainda que a média de tratamento de esgoto nas cidades que compõem o estudo é de 78,4% e cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde para a população que diariamente sofre, hospitalizada por doenças de veiculação hídrica.

O estudo conclui que o avanço da coleta e tratamento dos esgotos impacta na saúde e qualidade de vida da população, além de refletir diretamente na educação e economia da cidade.

O avanço dos indicadores de saneamento em Mauá proporciona também um grande ganho ambiental para a cidade, que acolhe a nascente do rio Tamanduateí. Aproximadamente nove quilômetros do rio passam por Mauá e a sua nascente foi uma das principais beneficiadas com a retirada do esgoto anteriormente nela lançado.

“Temos um compromisso com a cidade e Mauá tem passado, nos últimos anos, por uma transformação no que diz respeito aos serviços de saneamento. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas levando saneamento para além do básico – isso inclui não só elevar os indicadores, mas proporcionar à população bem-estar e qualidade de vida”, conclui Bruno.

A metodologia completa do Ranking está disponível no site oficial do Instituto Trata Brasil – www.tratabrasil.org.br que detalha os indicadores e as notas dos municípios, além da colocação de cada cidade.

O Ranking do Saneamento Básico nas 100 Maiores Cidades do país é publicado desde 2009 pelo Instituto Trata Brasil e sua metodologia atual foi desenvolvida pela GO Associados. Os dados utilizados são dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – ano base 2022.