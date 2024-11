Mauá apresenta saldo positivo de empregos formais e crescimento no empreendedorismo

A cidade de Mauá registrou em outubro de 2024 um saldo positivo de 333 novos postos de trabalho formais, de acordo com os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (27/11), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado reflete o aquecimento do mercado de trabalho no município, que acumulou 13.815 novas vagas formais entre 2021 e 2024. Segundo estimativa da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, somando os informais, Mauá criou cerca de 18 mil empregos.

Ainda sobre 2024, o setor de serviços e a indústria foram os que mais criaram vagas. O primeiro acumula 1.120 novas contratações e a segunda 800.

Mauá tem aproveitado o bom momento vivido no Brasil. A taxa de desemprego caiu para 6,2% no trimestre terminado em outubro, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Contratações por gênero e escolaridade

No último mês, os homens foram maioria nas contratações, com 213 novas vagas, enquanto as mulheres ocuparam 120 postos de trabalho. A análise por grau de instrução destacou a predominância de trabalhadores com ensino médio completo, que somaram 311 contratações em outubro. Em seguida, trabalhadores com ensino médio incompleto ocuparam 56 vagas.

O levantamento reforça a relevância da conclusão do ensino básico, já que trabalhadores com maior nível de escolaridade continuam liderando os números de contratações formais na cidade.

Empreendedorismo em alta

Além da criação de empregos formais, o empreendedorismo tem ganhado força em Mauá. O número de microempreendedores individuais (MEIs) cresceu significativamente. Em 2023, o município contabilizava 34.676 MEIs registrados, enquanto em outubro de 2024 o total chegou a 36.580. Se comparar com dezembro de 2020, quando haviam 22862, o aumento do número de MEIs é de 60%.

Entre os 10 segmentos mais recorrentes, o setor de beleza e estética se destacou, com o CNAE de “Cabeleireiros, manicure e pedicure” liderando como o mais registrado.

Perspectivas para o futuro

Os dados indicam um movimento positivo na economia de Mauá, impulsionado pela geração de empregos e pelo fortalecimento do empreendedorismo. Com foco na educação e no apoio a pequenos negócios, a cidade demonstra potencial para continuar expandindo suas oportunidades de trabalho e renda, beneficiando trabalhadores e empreendedores locais.