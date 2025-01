Mauá anuncia nova estratégia para aplicação da vacina contra a Covid

A Prefeitura de Mauá iniciou nesta terça-feira (21/01), uma nova estratégia para a aplicação da vacina contra a Covid, em conformidade com a decisão do Ministério da Saúde de incluir esses imunizantes no Calendário Nacional de Vacinação. A mudança tem como foco idosos com 60 anos ou mais e gestantes, grupos considerados prioritários para a imunização. Desde o início da campanha, em janeiro de 2021, Mauá já aplicou cerca de 1,5 milhão de vacinas.

A adoção de um novo cronograma se deve à baixa procura pelas doses e ao objetivo de otimizar a distribuição das vacinas, reduzindo o desperdício. Dessa forma, ficou estabelecida a programação específica para a aplicação dos imunizantes nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O calendário pode ser consultado clicando aqui.

A Secretaria de Saúde de Mauá reforça a importância da vacinação para garantir a proteção da população contra o vírus, especialmente diante das novas variantes da Covid. A pasta também alerta que a vacina continua sendo a forma mais eficaz de prevenir complicações graves da doença e evitar internações.

A população pode consultar as datas e UBSs designadas para a vacinação no site oficial da Prefeitura de Mauá ou por meio dos canais de comunicação da Secretaria de Saúde.

Com essa medida, a Prefeitura espera aumentar a adesão à vacina e assegurar uma distribuição mais eficiente dos imunizantes, beneficiando aqueles que mais precisam da proteção contra o vírus.