Mauá anuncia Dia D para combater a Dengue

Em mais um encontro do Comitê de Combate a Dengue em Mauá, realizado nesta terça-feira (27/02), na sede da Secretaria de Saúde, os 25 participantes fizeram um balanço das atividades desenvolvidas na cidade até o momento. Na ocasião, também já iniciaram o planejamento para o Dia D, que será na próxima sexta-feira (1º/03), com prioridade para as ações serem desenvolvidas nos locais com mais incidência de casos suspeitos da doença.

Uma das iniciativas prevê atividades informativas, com distribuição de panfletos e detalhamento do que pode ser feito pelos moradores para acabar com os focos de água parada e que servem de criadouro para o Aedes aegypti, que transmite a dengue.

Os 28 agentes de combate a endemias terão o auxílio de 274 agentes comunitários de saúde, que somam do município também farão a vistoria dos potenciais criadouros e fortalecendo a ação informativa. O trabalho dos agentes faz a vistoria num raio de 200 m de cada caso suspeito da doença. Eles terão o reforço de atividades lúdicas para atingir as crianças, que colaboram ao cobrar a participação dos familiares na limpeza de possíveis criadouros. Para isso, um agente fantasiado de mosquito da dengue vai circular pela região em cima de um veículo.

A cidade tem 233 casos positivos para a dengue, sendo que 122 foram contraídos em Mauá, e 689 aguardam resultado. De 1296 notificações, 374 deram negativo para a dengue. A população mais atingida tem entre 30 e 49 anos.