Mauá recebe três novas ambulâncias para reforço do SAMU 192

O município de Mauá foi contemplado pelo Ministério da Saúde com a doação de três novas ambulâncias, destinadas à substituição de veículos da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional (SAMU 192). Serão duas Unidades de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB).

Com a chegada dos novos veículos, a frota do SAMU de Mauá, que também atende as cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, será composta por sete ambulâncias, garantindo maior agilidade e eficiência nos atendimentos de emergência. O ato de entrega das chaves contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, da secretária de Saúde Eliene de Paula Pinto e funcionários do próprio Samu.

A nova configuração da frota inclui duas Unidades de Suporte Avançado, equipadas para atendimentos mais complexos, e cinco Unidades de Suporte Básico destinadas a situações de menor gravidade.

Além do reforço na frota, a gestão atual entregou, em quatro anos, 190 novos uniformes aos profissionais do SAMU, demonstrando o compromisso com a valorização da equipe e a melhoria das condições de trabalho. No planejamento da secretaria municipal de saúde para 2025 está prevista a entrega de mais 125 novos uniformes.

Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, destacou a importância das novas ambulâncias e das ações voltadas à melhoria dos serviços de saúde no município. “Nesta quinta-feira, Mauá e a nossa população receberam dois presentes, por conta dos 70 anos da nossa cidade. Pela manhã foi a Praça da Cidadania, e agora chegaram as viaturas. Que representam um avanço significativo para a saúde da nossa cidade e da região. A renovação da frota do SAMU garante mais agilidade e segurança nos atendimentos de emergência, além de proporcionar melhores condições de trabalho para os nossos profissionais. Estamos comprometidos em seguir investindo na qualidade do atendimento à população e na valorização dos nossos servidores. Esses esforços reforçam o compromisso da nossa gestão com em cuidar dos moradores de Mauá, investindo no seu bem-estar de cada um”, afirmou.

Marcelo também enfatizou a entrega dos uniformes como parte de uma política contínua de valorização dos profissionais da saúde, afirmando que as ações previstas para 2025 refletem o planejamento estratégico da administração para aprimorar ainda mais o setor.