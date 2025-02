Mauá abre inscrições para nova eleição do Conselho Municipal de Educação

A Prefeitura de Mauá anunciou a abertura das inscrições para a eleição do Conselho Municipal de Educação (CME), que atuará no mandato de abril de 2025 a março de 2027. O processo eleitoral visa a participação ativa da sociedade na definição das políticas educacionais do município.

As inscrições estão abertas até 21 de fevereiro. Podem participar representantes de profissionais de ensino das redes municipal, estadual e particular, além de mães, pais, alunos e entidades da sociedade civil, incluindo Associações de Pais e Mestres (APMs).

A eleição ocorrerá no dia 19 de março, das 9h às 20h, no Centro de Formação de Professores Dr Miguel Arraes, sede da Secretaria de Educação de Mauá.

Os interessados podem acessar o edital completo clicando aqui.

O Conselho Municipal de Educação é um órgão fundamental para garantir a participação democrática da comunidade na formulação e fiscalização das políticas públicas educacionais. A Prefeitura de Mauá reforça a importância da participação popular nesse processo para fortalecer e aprimorar a qualidade do ensino no município.