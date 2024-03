Mauá abre 44 vagas para cursos gratuitos

Nesta semana, o Qualifica Mauá, programa da Prefeitura que oferece qualificação profissional gratuita à população mauaense, abre 44 vagas para três cursos gratuitos. A partir desta terça-feira (12/03) iniciam as inscrições para as turmas de Editor de Planilhas e de Auxiliar de Suprimentos (em parceria com o Senai). Já, na quarta-feira (13/03), abrem as inscrições para o curso de Cuidador de Idosos.

A lista completa, inclusive com os requisitos de cada curso, é atualizada toda a semana e pode ser consultada aqui

As matrículas devem ser feitas presencialmente na secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo (STRE). O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados devem levar os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade. Quem for menor de idade, deve estar acompanhado por um responsável.

A Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo fica na rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz. Para mais informações, munícipes podem telefonar para o número (11) 4512-7779, ramal 1836.