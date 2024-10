Maturatta oferece experiência de churrasco durante o SP Gastronomia 2024

A Maturatta, marca expert em churrasco do portfólio Friboi proporcionará uma experiência gastronômica aos participantes do SP Gastronomia 2024, um dos maiores eventos no segmento de São Paulo. A Maturatta é, pela primeira vez, patrocinadora do festival paulista, que acontece nos finais de semana de 1 a 3 e de 8 a 10 de novembro, no Parque Villa-Lobos.

A Estação de Churrasco Maturatta levará ao público seleções de pratos como o Filé Mignon, servido com creme de Trufas Negras e Risoto de Grana Padano. Entre os destaques também estão a Picanha com Batata Baby ao Beef Tallow, farofa de pistache e vinagrete, além do Cheeseburger Maturatta com Maionese Defumada. Em seu portfólio, a marca oferece uma seleção de carnes maturadas que é garantia de maciez e sabor. Entre os produtos, estão uma linha completa de cortes, além dos hambúrgueres feitos com carne 100% bovina nas opções: costela, picanha e fraldinha e do recém lançamento: a linguiça Maturatta bovina de Costela, feita também com carne 100% bovina.

O objetivo da marca é promover momentos especiais aos amantes de churrasco. “O SP Gastronomia já se consolidou como um espaço de celebração e experimentação gastronômica de alta qualidade. Vamos apresentar aos visitantes do festival os pratos preparados com cortes da Maturatta que, por meio da maciez e suculência, vão proporcionar uma experiência única”, afirma Anne Napoli, diretora de Marketing da Friboi.

Além do espaço dedicado ao churrasco, a Maturatta oferece também um ambiente para proporcionar experiências imersivas com a marca. No lounge, os visitantes poderão relaxar e participar de atividades interativas exclusivas, tornando a experiência ainda mais memorável.

Com expectativa de receber mais de 50 mil pessoas, o SP Gastronomia 2024 integra experiências gastronômicas e entretenimento por meio de shows de músicas e ativações com chefs renomados.

Serviço

SP Gastronomia 2024

Quando: De 1 a 3 e 8 a 10 de novembro

Local: Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Vila Hamburguesa – São Paulo/SP)

Compra de ingressos no link: ingresse.com/sp-gastronomia-2024/

Sobre a Friboi

Líder de mercado no Brasil e com mais de seis décadas de história, a Friboi revolucionou o segmento de proteína animal ao “descomoditizar” a carne bovina. Presente em mais de 150 países, conta com 37 unidades produtivas no país, responsáveis por produzir um dos portfólios mais completos do setor, que são comercializados sob as marcas Friboi, Friboi Reserva, Maturatta Friboi, Do Chef, 1953 e Black. A empresa também conta com canal de desenvolvimento de negócios customizado para clientes do varejo e atacado, como o Friboi +, seu Açougue Nota 10, presente em mais de 2.600 lojas e que segue o mesmo padrão de serviço e atendimento, garantindo a melhor exposição dos cortes, apoio na gestão e melhoria na lucratividade do lojista.

Em reconhecimento ao alto padrão de qualidade de seus produtos, a Friboi mantém importantes conquistas, como o selo “A Carne mais vendida no Brasil”, chancelado pela consultoria Nielsen. A Friboi foi certificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como de Alto Renome. O selo conferido à marca garante a exclusividade de uso em qualquer segmento de atuação e garante critérios como o reconhecimento e a reputação associada à qualidade. O reconhecimento também foi reforçado com o título da Top of Mind 2021, 2022 e 2023, como a marca de carne mais lembrada pelo consumidor brasileiro.

Com foco na garantia de origem, na qualidade e na segurança do alimento entregue ao consumidor, desde o bem-estar animal até a entrega do produto final, a companhia adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, e monitora seus fornecedores de gado de forma constante por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados das fazendas e acompanhamento de dados oficiais de órgãos públicos.