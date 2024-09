Matuê tem a maior estreia de álbum da história

O cantor Matuê agora é dono da maior estreia de um álbum brasileiro no Spotify. Nesta terça-feira (10), o disco “333” atingiu a incrível marca de 16 milhões de plays em suas primeiras 24 horas no ar, um recorde absoluto na plataforma. O projeto foi lançado de forma independente. “Esse é o disco da minha vida. Foi produzido do jeito que eu queria, no meu tempo, indo contra o que o mercado tenta exigir dos artistas. Tenho muito orgulho desse projeto”, celebra Matuê.

O sucessor de “Máquina do Tempo” cravou ainda 11 das 12 faixas do projeto no Top 50 das mais tocadas no Spotify Brasil – duas delas dentre as cinco primeiras posições. Isso apenas 6h após o lançamento.

TOP 5 MAIORES ESTREIAS DE ÁLBUM NO SPOTIFY BRASIL

1. 333 – Matuê – 16.018.541 reproduções

2. Escândalo Íntimo – Luisa Sonza – 15.638.798 reproduções

3. THE TORTURED POETS DEPARTMENT – Taylor Swift – 11.836.644 reproduções

4. Funk Generation – Anitta – 10.783.158 reproduções

5. SUPER – Jão – 8.118.835

AS ESTREIAS DE ‘333’ NO SPOTIFY – apenas 6h de contagem

#4: Crack com Mussilon

#5: Imagina esse Cenário

#12: 4Tal

#13: 1993

#14: Isso é Sério

#20: 333

#22: O Som

#30: Castlevania

#31: 04AM

#34: Maria

#37: V de Vilão

#72: Like This