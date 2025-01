Matuê lança maior clipe de sua carreira

O maior videoclipe da carreira de Matuê está entre nós. O rapper cearense lançou, de surpresa nesta quinta-feira (23), o audiovisual para “Isso É Sério”. A parceria com Brandão está presente no celebrado disco “333”. Este é o último de quatro vídeos lançados para o segundo álbum de estúdio do artista.

Trata-se de uma super produção, que se deu em São Paulo com a participação de 190 profissionais. Este é também o maior videoclipe já produzido pela 30PRAUM, o selo fundado pelo músico de Fortal.

O roteiro mescla realidade e sonho em uma narrativa sobre a importância da liberdade artística, com efeitos especiais que enchem os olhos e a fotografia cinematográfica. Os visuais corroboram com as reflexões da letra, sobre como manter a autenticidade artística em meio a cobranças por números e sucesso vazio. Para isso, o vídeo revela Matuê lutando uma guerra interna em nome de sua arte.

A faixa “Isso É Sério” – que, após apenas 6h de seu lançamento, já ocupava o top 15 das faixas mais executadas no país pelo Spotify – marcou a primeira colaboração de Brandão com a 30PRAUM, selo musical fundado por Matuê e que é responsável também pelos artistas WIU e Teto.

A direção criativa do videoclipe de “Isso É Sério” ficou por conta do próprio rapper, enquanto a direção geral é assinada por Manu Mazzaro.