Matuê confirma primeiro show em Brasília após lançar o álbum 333

Brasília se prepara para receber o show 30PRAUM em Brasília (@30praumbsb), no dia 21 de dezembro, na Arena BRB. Esta é a primeira data confirmada para performance ao vivo do álbum 333, novo lançamento do Matuê, que já está fazendo história. Esse evento conta com a realização das produtoras: 30PRAUM, Influ Produções, GH Music e Time Eventos.

A pré venda dos ingressos se iniciará no dia 03 de outubro, mediante cadastro que já pode ser feito em: https://www.influproducoes.com.br/30praumbsb

O álbum 333, que estreou recentemente (9), alcançou o Top 1 Global do Spotify no dia 16 de setembro, consolidando Matuê como um dos grandes nomes da música nacional. O show será uma oportunidade única para os fãs curtirem as faixas inéditas do álbum ao vivo, logo após o sucesso estrondoso de sua estreia nas plataformas digitais.

Além disso, o evento também trará uma novidade emocionante: a nova formação da 30PRAUM, que agora conta com a presença do Brandão, junto com Matuê, Teto e Wiu. Essa será a primeira vez que o público verá a nova era da 30PRAUM na capital federal, com shows individuais do Matuê, Teto, Wiu e Brandão, e, claro, surpresas para quem acompanha a trajetória dos artistas e da 30PRAUM.

A expectativa é de casa cheia. Não perca a chance de fazer parte desse momento histórico da música brasileira!