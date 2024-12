Matt Smith encanta na CCXP24

A participação de Matt Smith na CCXP24 marcou a primeira visita do ator ao evento, embora ele já esteja familiarizado com o Brasil. Conhecido por seus papéis em “A Casa do Dragão” e “Doctor Who”, Smith compartilhou no palco Omelete sua conexão pessoal com o país. Frequentador assíduo do Rio de Janeiro, ele revelou que suas visitas se devem a um amigo de faculdade que reside na cidade. Essa amizade o levou a experiências culturais ricas, como os carnavais cariocas, dos quais participou várias vezes, e as celebrações de Ano Novo, onde até cumpriu a tradição de pular sete ondas.

Demonstrando uma verdadeira apreciação pela cultura brasileira, Matt Smith encantou o público ao mostrar seu domínio do português com expressões populares como “Tamo junto!” e “Saudades”, uma palavra que ele descreveu como única e intraduzível. Sua interação descontraída culminou em um brinde no palco com cerveja, acompanhado de um entusiástico “Saúde!”, consolidando ainda mais seu afeto pelo Brasil.

Além das festividades, o ator britânico revelou sua paixão pelo futebol, esporte que praticou profissionalmente antes de seguir carreira na atuação. Durante sua estadia em São Paulo, aproveitou para assistir a uma partida do São Paulo Futebol Clube, embora o resultado não tenha sido favorável para o time da casa.

Com sua simpatia e respeito pela cultura local, Matt Smith conquistou ainda mais os fãs brasileiros. Sua presença na CCXP24 reforça o intercâmbio cultural e destaca a importância do evento como plataforma para unir diferentes culturas através da paixão comum por filmes e séries. Para aqueles que acompanham sua carreira, é evidente que sua ligação com o Brasil é profunda e sincera, prometendo futuras visitas e interações enriquecedoras.