Matt Bomer diz que perdeu contrato do ‘Superman’ ao ter sexualidade exposta

Matt Bomer, 46, contou que perdeu o contrato para fazer três filmes como “Superman” ao ter a sua sexualidade exposta.

O ator afirmou que perdeu o papel principal no filme da DC “Superman: Flyby” mesmo com contrato assinado. “Parecia que eu era a escolha do diretor para o papel. Assinei um contrato de três filmes com a Warner Bros”, disse ele durante uma entrevista no podcast Awards Chatter do The Hollywood Reporter.

“Sim, esse é o meu entendimento. Essa foi uma época na indústria em que algo assim ainda poderia ser usado como arma contra você”, afirmou ele, que só falou da sua orientação sexual em 2012. À época, ele afirmou que é gay.

Ele contou que chegou a fazer aulas e viveu um período de imersão para o personagem. “Fui a uma chamada para ‘Superman’, [que] se transformou em uma experiência de audição de um mês, onde fiz testes repetidas vezes”, destacou o ator.

“Superman: Flyby” foi deixado de lado pela Warner Bros. O filme seria dirigido por J. J. Abrams. No lugar, “Superman Returns”, de Bryan Singer, foi lançado em 2006, com Brandon Routh como o herói.