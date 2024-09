Matrículas de novos estudantes e escolha de itinerários formativos devem ser registradas até sexta (13)

Alunos que hoje estudam em escolas particulares, de outros estados ou querem retornar às salas de aula da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em 2025 devem fazer o cadastro até esta sexta-feira (13) em uma das mais de 5.000 unidades da rede estadual ou nos postos do Poupatempo.

Também termina nesta sexta o prazo para que estudantes matriculados na 1ª série do Ensino Médio optem pelo itinerário formativo que seguirão a partir do ano que vem. Para esses estudantes, são três opções de aprofundamento no Ensino Médio: exatas, humanas e ensino técnico.

Matrículas para 2025

Para alunos de outras redes ou que não estavam na escola neste ano, há vagas em classes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (1ª à 3ª série) de período parcial e integral, além da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para a matrícula presencial nas escolas ou no Poupatempo, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deve apresentar o RG, histórico escolar e comprovante de residência.

Itinerários formativos

Para estudantes que farão a 2ª série do Ensino Médio no próximo ano são três opções de itinerários formativos: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ensino Médio Técnico.

No ensino técnico, a expectativa da Secretaria da Educação é ampliar de 71,9 mil alunos que cursam o Ensino Médio Técnico em 2024 para 170 mil matriculados no próximo ano letivo, um aumento de quase 140% no número de vagas oferecidas no ensino técnico profissionalizante.

No itinerário formativo técnico profissional, são nove opções de cursos com aulas diretamente nas escolas estaduais em todo o estado: administração, agronegócio, ciências de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Os cursos têm aulas ministradas por professores contratados pela Seduc-SP ou do Centro Paula Souza.

Há, ainda, cursos oferecidos em parceria com o Senai e Senac. Neste caso, os alunos precisam se dirigir às escolas parceiras no contraturno das aulas e há outras opções de cursos disponíveis, como eletroeletrônica e segurança no trabalho, por exemplo.

A escolha do itinerário é exclusiva para alunos que estão na 1ª série do Ensino Médio. Os alunos que estão cursando a 2ª série do Ensino Médio em 2024 não participam do processo de escolha do itinerário. No próximo ano, esses estudantes darão continuidade ao curso que frequentam atualmente. Não é possível mudar de área.

Matrícula de alunos da rede e transferência

A partir deste ano, quem já está na rede estadual em 2024 e quer permanecer na mesma unidade escolar não precisa fazer a rematrícula. A vaga para o próximo ano letivo está garantida e será registrada automaticamente. A confirmação do local está disponível para consulta na Secretaria Escolar Digital (SED), na opção “Consulta Pública”.

Caso o aluno queira mudar de escola, o período para solicitação de transferência, que geralmente acontecia no mês de janeiro do ano seguinte, foi antecipado pela Secretaria e vai seguir o mesmo da matrícula, ou seja, até esta sexta-feira. Os interessados devem fazer o pedido também na página da SED — em “Intenção” pelo perfil do responsável ou aluno maior de 18 anos.

O resultado final será divulgado a partir do dia 2 de dezembro.

Calendário 2025

A Seduc-SP também definiu o calendário do próximo ano. Em 2025, as aulas do primeiro semestre terão início em 3 de fevereiro. O recesso escolar do meio do ano está previsto para o período entre os dias 1º e 20 de julho. Para o cumprimento dos 200 dias letivos, estabelecido pela Lei de Diretrizes e Base (LDB), o fim das atividades estão agendadas para 9 de dezembro.