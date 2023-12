Matrícula no ABC: Inscrição para quem está fora da rede estadual começa hoje

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu nesta terça-feira (12) o novo prazo de matrículas para o ano letivo de 2024. Essa etapa de matrículas é destinada a estudantes da rede privada, de outros estados ou países e ainda para aqueles que perderam o prazo para rematrículas ou estão fora da escola.

Todos os alunos têm vaga garantida na rede estadual de ensino. Para efetuar a matrícula, o responsável legal ou maior de 18 anos pode realizar a inscrição presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo, apresentando RG, histórico escolar e comprovante de residência. A matrícula também pode ser efetuada de forma virtual no portal da Secretaria Escolar Digital (SED), no endereço www.sed.educacao.sp.gov.br.

Estudantes que já estão na rede podem pedir transferência entre escolas da Seduc-SP a partir do dia 3 de janeiro de 2024. Essa etapa de mudanças se encerra em 8 de janeiro.

Calendário escolar para 2024

No próximo ano, as aulas na rede estadual terão início no dia 15 de fevereiro. O término está previsto para 17 de dezembro. As datas foram publicadas no dia 17 de novembro, no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a resolução Seduc nº 59, o encerramento do primeiro semestre será em 8 de julho. Dessa forma, as férias do meio do ano dos estudantes estão agendadas para o período entre 9 e 28 de julho. A volta às aulas para o segundo semestre será em 29 de julho.

Veja a organização da Seduc-SP por bimestre do ano letivo de 2024: